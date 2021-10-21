Брюссель, 21 октября, 2021, 23:13 — ИА Регнум. В Брюсселе состоялась первая встреча рабочей группы, которая должна окончательно решить вопрос использования автомобильных номеров на территории центральной Сербии и Косово и Метохии. Об этом сообщили сербские СМИ 21 октября.

Krzysztof Dudzik Граница Косово и Сербии

Во время встречи обсуждались технические вопросы и общие принципы работы экспертной группы, сообщила Канцелярия по Косово и Метохии правительства Сербии.

В сообщении отмечается, что встречу открыл спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак. Он проанализировал реализацию соглашения о режиме стикеров, которое было достигнуто 30 сентября.

Вторая встреча экспертов Белграда и Приштины должна пройти во второй половине ноября.

Напомним, что 20 сентября Приштина, сославшись на подписанное в 2016 году с Белградом соглашение «О взаимности», запретила использование автомобильных номеров Сербии на территории сепаратистского Косово. Недовольные сербы заблокировали два КПП на административной линии с центральной Сербией. Блокада продолжалась 10 дней и была снята только после того, как делегации Белграда и Приштины достигли временно соглашение о использовании стикеров, которыми на номерах Сербии и Косово должны быть переклеены символы государственности.