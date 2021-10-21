Лос-Анджелес, США, 21 октября, 2021, 21:59 — ИА Регнум. Новая песни американской поп-певицы Бейонсе «Be Alive» попала в свежий трейлер фильма «Король Ричард» с Уиллом Смитом в главной роли, об этом в своем твиттере написала теннисистка Серена Уильямс.

Roberto Faccenda Серена Уильямс

В прошлом месяце стало известно, что Бейонсе приложила свою руку к созданию саундтрека к новому фильму. В августе она сказала: «Думаю, что после всего того, что произошло за прошлый год, мы снова готовы сбежать, путешествовать, любить и снова смеяться. Я чувствую, что наступает возрождение, и я хочу быть частью этого побега любым возможным способом. Я работаю в студии уже полтора года. Иногда мне требуется год, чтобы лично просмотреть тысячи звуков, чтобы найти из них правильный. В одном припеве может быть до 200 сложенных гармоний. Тем не менее ничто не сравнится с тем количеством страсти, которое я чувствую в студии звукозаписи. Даже после 31 года жизни музыка ощущается для меня так же, как когда мне было девять».

https://twitter.com/serenawilliams/status/1451212316435955712

Картина Рейнальдо Маркуса Грина, посвященная отцу теннисисток Серены и Винус Уильямс, появится в российском прокате 18 ноября.