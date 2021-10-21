Рим, 21 октября, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Итальянский уполномоченный по защите прав заключенных Паола Перинетто в четверг, 21 октября, на своих страницах в социальных сетях сравнила премьер-министра Марио Драги с осужденным за терроризм одним из самых известных преступников страны Чезаре Баттисти.

Иван Шилов ИА REGNUM Чезаре Баттисти

«Склеив» две фотографии, Перинетто сопроводила их таким тестом: «Один из этих людей — беспощадный преступник. Второй — Чезаре Баттисти». Острое недовольство омбудсмена вызывали многие действия властей, последним поводом стал запрет на посещение рабочих мест без предъявления COVID-сертификата.

Предполагается, что в ближайшие дни будет рассмотрен вопрос об освобождении Перинетто от своего поста за крайне неэтичные действия.