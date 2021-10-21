Рим, 21 октября, 2021, 21:57 — ИА Регнум. 21 октября в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» футбольный клуб «Лацио» принимал «Марсель». Матч третьего тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА завершился со счетом 0:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Egghead06 Полузащитник «Марсели» Димитри Пайет

Желтые карточки получили Димитри Пайе, Бубакар Камара и Валентен Ронжье. На матче работала немецкая бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином. Ассистенты главного судьи — Кристиан Диц и Доминик Шал.

Статистика матча («Лацио» / «Марсель»)

Удары 4/10

Удары 1/1

Владение 45%/55%Угловые ¾

Владение 13/11

Стартовые составы команд:

«Лацио»: Стракоша, Фелипе, Ладзари, Ачерби, Марушич, Катальди (Лейва, 77'), Милинкович-Савич (Акпа-Акпро,56'), Башич (Альберто, 57'), Андерсон (Педро, 56'), Дзакканьи (Моро, 77'), Иммобиле.

Главный тренер: Маурицио Сарри.

«Марсель»: Лопес, Салиба, Перес, Чалета-Цар, Ронжье (Балерди, 85'), Камара, Гендузи (Гуйе, 73'), Пайе, Ундер, Лирола (Дьенг, 61'), Милик (Жерсон, 73').

Главный тренер: Хорхе Сампаоли.

«Лацио», набрав четыре очка, остался на второй позиции в турнирной таблице группы. «Марсель» с тремя ничейными результатами и тремя очками расположился одной строчкой ниже.