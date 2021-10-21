Токио, 21 октября, 2021, 21:56 — ИА Регнум. Медицинские учреждения Токио получили возможность принимать пациентов, заболевших чем-то кроме коронавируса, сообщает 21 октября ИА Красная Весна со ссылкой на телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Об этом заявили представители экспертной группы при муниципалитете Токио. По их мнению, нагрузка на больницы в последнее время значительно снизилась.

При этом они призвали медиков сохранить базу для борьбы с коронавирусной инфекцией, несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом. По их мнению, Япония в конце 2021 года может столкнуться с очередной волной эпидемии после окончания кампании вакцинации.

Хотя количество госпитализированных пациентов с коронавирусом постоянно сокращается, они оставили оценку опасности эпидемии на третьем уровне из четырех возможных.