Больницы Токио снова принимают не только больных коронавирусом
Токио, 21 октября, 2021, 21:56 — ИА Регнум. Медицинские учреждения Токио получили возможность принимать пациентов, заболевших чем-то кроме коронавируса, сообщает 21 октября ИА Красная Весна со ссылкой на телеканал NHK.
Об этом заявили представители экспертной группы при муниципалитете Токио. По их мнению, нагрузка на больницы в последнее время значительно снизилась.
При этом они призвали медиков сохранить базу для борьбы с коронавирусной инфекцией, несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом. По их мнению, Япония в конце 2021 года может столкнуться с очередной волной эпидемии после окончания кампании вакцинации.
Хотя количество госпитализированных пациентов с коронавирусом постоянно сокращается, они оставили оценку опасности эпидемии на третьем уровне из четырех возможных.