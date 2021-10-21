Нью-Йорк, США, , 22:15 — REGNUM Работники Amazon из Статен-Айленда, штат Нью-Йорк, пытаются организовать профсоюз, чтобы добиться изменений в условиях работы. Это уже второй штат, работники которого осмелились противостоять крупнейшей в мире компанииэлектронной коммерции, сообщает 21 октября Reuters.

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Независимый профсоюз Amazon Labor Union 25 октября обратится в национальный совет по трудовым отношениям, чтобы получить разрешение на проведение на четырех складах компании голосование за официальное объединение работников в профсоюз. Карточки авторизации собраны у 2 100 из 7 тыс. работников складов.

Ранее профсоюзное движение попытались создать сотруднкии Amazon в Бессемере, штат Алабама. Их голосование стало самой масштабной попыткой создать профсоюз внутри Amazon за всю 26-летнюю историю компании и лишь вторым случаем, когда организованная вне компании инициатива завершилась голосованием. Однако никто не рассчитывал, что Бессемеру удастся чего-либо достичь, потому что лишь 6 тыс. сотрудников из маленького городка, законы которого не отдают предпочтение профсоюзам, попытались восстать против второй по величине компании в США.