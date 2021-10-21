Вашингтон, 21 октября, 2021, 21:40 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена целенаправленно выбрала для визита в Россию заместителя госсекретаря по политическим вопросам Викторию Нуланд, заявил сотрудник по вопросам безопасности Института Катона Тед Гален Карпентер в статье для издания The American Conservative.

Topwar.ru Виктория Нуланд в окружении участников государственного переворота на Украине

Об этом сообщает 21 октября ИА Красная Весна.

По его мнению, если Белый дом намеревался нормализовать отношения с Россией, то человека хуже, чем Нуланд, найти было невозможно.

«Более яростного ненавистника России» найти тяжело, отметил Тед Гален Карпентер.

«Возможно, что выбор Нуланд для проведения столь деликатных переговоров является просто очередным просчетом внешнеполитической команды Байдена, которая к таким ошибкам склонна», — пояснил Карпентер.

«Тем не менее этот шаг, вероятно, был сделан намеренно в качестве демонстрации «твердости» США и их неготовности к уступкам противнику, которого администрация считает одиозным, слабым и уязвимым», — добавил он.

Такой шаг вполне соответствовал бы давнему курсу США на проведение «дипломатии капитуляции», которая заключается в выдвижении нереалистичных требований и ожидании того, что противники Вашингтона покорятся и смирятся с унижением.

В статье приводятся примеры аналогичного подхода Вашингтона, когда США при Клинтоне и Буше-младшем подталкивали к расширению НАТО к границам России. Затем администрация Барака Обамы выдвинула Нуланд, которая крайне активно поддерживала нацистский государственный переворот в Киеве.