Рим, , 21:39 — REGNUM Нижняя палата парламента Италии вслед за сенатом страны в четверг, 21 октября, утвердила законопроект о запрете крайне правой партии «Новая сила» за «неофашизм».

Италия

"За» голосовали леволибералы и популисты, представители правоцентристов (партий Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони) — воздержались.

9 октября в Риме митинги против использования «антикоронавирусных паспортов» переросли в беспорядки, предполагаемыми зачинщиками являются руководители крайне правой партии «Новая сила». Возбуждены уголовные дела. Работа сайта партии заблокирована. В парламент внесена инициатива о запрете «Новой силы» как неофашистской организации. Представители партии заявляют, что «антикоронавирусные» протесты будут продолжены.