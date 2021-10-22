22 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 00:26 — REGNUM Заявление министра обороны Сергея Шойгу о том, что Североатлантический альянс укрепляет военную инфраструктуру в непосредственной близости от границ Союзного государства России и Белоруссии, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 21 октября в социальной сети Facebook.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Плохо это очень всё, честно говоря! В то, что Гитлер не посмеет напасть, тоже многие не верили, но это исторический факт с самыми страшными последствиями за всю историю», — отмечает Сергей Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что НАТО уже давно стремиться окружить Россию и Китай своими сателлитами. Граждане отмечают, что альянс необходимо остановить, иначе своими действиями он приведёт к возникновению полномасштабного конфликта.

«Вероятность войны есть, и она, конечно, очень велика. Российская Федерация и Китай против США, всем понятно, кто кого хочет «скушать». Вопрос в том, какой ценой и на чьей территории произойдёт столкновение. В лучшем случае всё ограничится Украиной, в худшем случиться эскалация, исход который никому неизвестен», — указывает Евгений К.

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Некоторые комментаторы отмечают, что только союз России и Белоруссии не позволит Западу пустить к нам свои щупальца, поэтому необходимо продолжить сращивание двух государств в один монолитный кулак.

«Настоящий и полноценный союз России и Белоруссии разрушит все иллюзии НАТО и Пентагона, я в этом уверена! Если бы будем едины, то станем непобедимы, а значит, никто на нас не нападёт», — считает Людмила М.

Часть людей считает, что войска НАТО теперь как на ладони у Минобороны России, поэтому войскам альянса стоил бы вести себя скромнее и не провоцировать нас на ответные действия.

«Раз враги нас окружили, то им теперь никуда от нас не деться! Плохо быть глухим к многочисленным предупреждениям! Снобизм и тупость — спорный капитал! Когда-нибудь он обязательно доконает Запад», — поделился своим мнением Вадим Я.

Ряд пользователей указывает на то, что НАТО зря рассчитывает на то, чтобы одолеть Союзное государство России и Белоруссии, потому что в любом случае Запад окажется погребённым под радиоактивным пеплом, как и вся планета Земля.

«Признаться, я не понимаю: в НАТО рассчитывают на маленькую победоносную войну с Россией с использованием обычных вооружений? Они что, не понимают, что нам придется посыпать их ядерным пеплом? И первые, кто отправятся в ад, будут как раз ближайшие европейские страны», — пишет Дмитрий К.

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Нашлись и те, кто убеждены, что планы Североатлантического альянса окажутся успешными только тогда, когда Россия расслабится и перестанет сопротивляться, но, судя по всему, нашим военным покой только снится.

«Расчёт идёт на то, что Запад собирается ударить ядерным оружием первым, но чем ближе к российским границам будут системы перехвата наших ракет, тем меньше ядерного оружия Российской Федерации достигнет своей цели. В данной ситуации, конечно, Прибалтика является пушечным мясом и плацдармом, который соберёт на себе большую часть ответных ударов со стороны России», — написал Павел Т.

Напомним, 21 октября министр обороны Сергей Шойгу заявил на совместной коллегии ведомств о том, что Североатлантический альянс укрепляет военную инфраструктуру в непосредственной близости от границ Союзного государства России и Белоруссии.