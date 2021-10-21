Челябинск, 21 октября, 2021, 21:37 — ИА Регнум. О задержании 63-летнего жителя Челябинска, который угрожал ножом своей внучке, сообщили 21 октября в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Иероним Босх. Семь смертных грехов. Гнев (фрагмент). 1475–1480

Пенсионера задержали накануне, 20 октября, в квартире дома № 2 на улице Чичерина в Челябинске. Прибывшие на место ЧП бойцы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии установили, что 21-летняя девушка поругалась с дедом.

В пылу ссоры дед «схватил со стола кухонный нож и начал высказывать в её адрес угрозы убийством». Мужчину задержали и отвезли в полицию для дальнейшего разбирательства.