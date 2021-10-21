Москва, 21 октября, 2021, 21:35 — ИА Регнум. В России премьера кинокомикса «Вечные» состоится позже, чем было запланировано ранее. Об этом 21 октября сообщает портал «Мир фантастики».

Walt Disney

Отмечается, что российское подразделение Disney решило сдвинуть график премьер из-за объявленного в Москве локдауна. Таким образом, кинокомикс «Вечные» выйдет в прокат не 4, а 8 ноября 2021 года, а лента «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» режиссёра Уэса Андерсона — 18 ноября 2021-го.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что режиссёр Хлоя Чжао заявила о готовности снять продолжение «Вечных». Кинематографист дала понять, что она готова сразу же приступить к работе, если к ней обратиться студия Marvel.