Вашингтон, , 21:53 — REGNUM Федеральная резервная система США 21 октября запретила высшими должностным лицами центрального банка покупать акции, а также наложила ряд других ограничений на их инвестиционную деятельность, сообщает Reuters.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

О запрете объявили примерно через шесть недель после того, как стало известно о том, что некоторые высокопставленные служащие активно торговали акциями.

Новые ограничения касаются финансовых ценных бумаг, которыми могут владеть высокопоставленные сотрудники ФРС, включая прямой запрет на покупку отдельных акций или владение отдельными облигациями.

«Столько жесткие правила необходимы, чтобы убедить общество, которому мы служим, в том, что все наши высокопоставленные сотрудники привержены общественной миссии федеральной резервной системы», — говорится в заявлении председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Напомним, что ранее два президента региональных банков ФРС ушли в отставку после того, как стало известно об их активной торговле акциями в 2020 году.