Вашингтон, 21 октября, 2021, 21:53 — ИА Регнум. Федеральная резервная система США 21 октября запретила высшим должностным лицам Центрального банка покупать акции, а также наложила ряд других ограничений на их инвестиционную деятельность, сообщает Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

О запрете объявили примерно через шесть недель после того, как стало известно о том, что некоторые высокопоставленные служащие активно торговали акциями.

Новые ограничения касаются финансовых ценных бумаг, которыми могут владеть высокопоставленные сотрудники ФРС, включая прямой запрет на покупку отдельных акций или владение отдельными облигациями.

«Столь жесткие правила необходимы, чтобы убедить общество, которому мы служим, в том, что все наши высокопоставленные сотрудники привержены общественной миссии Федеральной резервной системы», — говорится в заявлении председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Напомним, что ранее два президента региональных банков ФРС ушли в отставку после того, как стало известно об их активной торговле акциями в 2020 году.