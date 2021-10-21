Калуга, 21 октября, 2021, 20:23 — ИА Регнум. 21 октября в Калужском инновационном культурном центре прошла всероссийская конференция регионов-участников национального туристского проекта «Императорский маршрут». Форум стал первой масштабной встречей представителей 22 регионов, где реализуется проект: Москвы и Санкт-Петербурга, Тюменской, Калужской, Тульской, Московской, Калининградской, Омской, Томской, Новосибирской, Кировской, Костромской, Орловской, Свердловской, Брянской, Воронежской, Новгородской, Псковской областей, Ставропольского и Пермского края, Республики Крым и Татарстана.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калуге прошла конференции участников проекта «Императорский маршрут»

Участников конференции приветствовали: губернатор Владислав Шапша, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров.

Модератором выступил генеральный директор государственного бюджетного учреждения культуры Калужской области «Калужский объединённый музей-заповедник», кандидат исторических наук Виталий Бессонов.

В своем обращении к участникам пленарного заседания, Владислав Шапша отметил: «В последние годы мы видим растущий интерес соотечественников и зарубежных гостей к императору Николаю II и царской семье. Усадьбы, дворцы, особняки и церкви, в которых бывали Романовы, есть по всей нашей стране. И Калужская область здесь не исключение. Мы рады, что смогли присоединиться к «Императорскому маршруту» и ценим сотрудничество с организаторами и вдохновителями этого проекта».

Пресс-служба правительства Калужской области В Калуге прошла конференции участников проекта «Императорский маршрут»

Владислав Шапша подчеркнул, что Романовы видели величие России через века. И в моменты великой смуты, и в дни славы они всегда жили и работали на единство и неделимость своего государства, на защиту страны от внутренней и внешней агрессии, на укрепление определяющей роли России в глобальном мироустройстве, отметил он. По мнению губернатора, «Императорский маршрут» поможет раскрыть истинную глубину вклада Романовых в развитие государства и общества.

Анна Громова положительно оценила работу, которую провел регион, имея полномочия координатора проекта: «За эти два года, пока Калужская область координировала «Императорский маршрут», мы заложили основание очень многих добрых начинаний и у нас впереди огромное количество работы. Я думаю, что все задуманные проекты обязательно реализуются, несмотря на то, что они непростые».

Пресс-служба правительства Калужской области В Калуге прошла конференции участников проекта «Императорский маршрут»

Одним из важнейших направлений деятельности Анна Громова считает выявление новых точек показа, не совпадающих с уже имеющимися на других маршрутах. «Для нас очень важно музеефицировать объекты культурного наследия, создавать музеи на «Императорском маршруте» в мемориальных зданиях. Благо, от 300-летней истории императорской России в регионах сохранилось очень много объектов, которые до сих пор являются просветительскими и благотворительными, но есть и те, которые нуждаются в поддержке, реставрации, ремонте», — сказала она.

В числе таких мест, расположенных в Калужской области, председатель Наблюдательного совета фонда назвала территорию бывшей православной обители Сергиев скит, поселок Ферзиково, Козельск, село Брынь. За значимый труд на благо региона глава области вручил Анне Громовой областную награду — знак «За личный вклад в развитие Калужской области».

Кульминацией мероприятия стала торжественная передача символа координатора всероссийского проекта «Императорский маршрут» от Калужской области — Тульской.

В ходе пленарного заседания обсудили опыт и перспективы реализации всероссийского национального туристического проекта «Императорский маршрут». Были рассмотрены промежуточные итоги его реализации в Калужской области, а также планы мероприятий Тульской и Московской областей. В рамках конференции состоялось заседание круглого стола, на котором свою работу по реализации «Императорского маршрута» представили Свердловская, Томская, Тюменская области и Пермский край.

В этот же день в ИКЦ работала выставка гравюр из фондов Калужского музея изобразительных искусств «Династия Романовых. Портретная гравюра из собрания Калужского музея изобразительных искусств».

Федеральный историко-культурный туристический проект «Императорский маршрут» объединяет места памяти представителей императорской фамилии, места их посещений, пребывания и паломничеств, дворцы и резиденции, усадьбы и экономии, а также культурно-исторические объекты, связанные с государственной, общественной и благотворительной деятельностью представителей императорского дома Романовых.

Регионы-участники проекта создают межрегиональные культурно-познавательные туры продолжительностью от 3 до 7 дней. При научном руководстве фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» на «Императорском маршруте» формируются музейные кластеры, в которые входят существующие музеи с тематическими экспозициями, а также создаются новые объекты показа.