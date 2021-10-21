* «Талибан" — запрещённая в России организация

Сочи, Краснодарский край, , 21:22 — REGNUM Со временем талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут быть исключены из списка организаций, запрещённых в России, заявил 21 октября президент РФ Владимир Путин на заседании международного клуба «Валдай».

Владимир Путин Yarregion.ru

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Отметив, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сейчас контролируют ситуацию в Афганистане, и есть надежда, что они улучшат обстановку в республике, президент сказал о возможном исключении их из списка террористов:

«Мне кажется, что мы к этому подходим».

Глава государства пояснил, что решения по талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «должны быть приняты таким же образом и способом, которым они принимались раньше, когда мы это движение включали в список террористических организаций», то есть через Совет Безопасности ООН, поэтому «дело не в России».

Россия при этом ведёт дипломатические переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ): они участвовали во встрече в Москве, и в Афганистане с ними поддерживаются контакты, добавил президент РФ.

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