«Талибан»* может быть исключён из списка террористов – Путин
Сочи, Краснодарский край, 21 октября, 2021, 21:22 — ИА Регнум. Со временем талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут быть исключены из списка организаций, запрещённых в России, заявил 21 октября президент РФ Владимир Путин на заседании международного клуба «Валдай».
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Отметив, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сейчас контролируют ситуацию в Афганистане и есть надежда, что они улучшат обстановку в республике, президент сказал о возможном исключении их из списка террористов:
Глава государства пояснил, что решения по талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «должны быть приняты таким же образом и способом, которым они принимались раньше, когда мы это движение включали в список террористических организаций», то есть через Совет Безопасности ООН, поэтому «дело не в России».
Россия при этом ведёт дипломатические переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ): они участвовали во встрече в Москве, и в Афганистане с ними поддерживаются контакты, добавил президент РФ.