Богота, , 21:19 — REGNUM Президент Колумбии Иван Дуке отклонил предложение парламента страны о нормализации отношений с Венесуэлой, сообщает 21 октября ИА Красная Весна со ссылкой на Prensa Latina.

Венесуэла Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом Дуке заявил во время совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Кроме того, Дуке сообщил, что не признает Николаса Мадуро законным главой Венесуэлы и выразил поддержку самоназначенному президенту Хуану Гуайдо.

Ранее депутаты Верхней палаты Колумбии и Национального собрания Венесуэлы вышли с предложением создания совместной комиссии по нормализации дипломатических и торговых отношений.

Тогда президент Венесуэлы Мадуро крайне позитивно отнесся к этой совместной межпарламентской инициативе.

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