Тула, 21 октября, 2021, 21:19 — ИА Регнум. Тульская область стала главным куратором национального туристического проекта «Императорский маршрут». Соответствующий символ был передан региону на конференции в Калуге 21 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Передача Тульской области символа главного куратора национального туристического проекта «Императорский маршрут»

Символ главного куратора проекта был передан губернатором Калужской области Владиславом Шапшой заместителю губернатора Тульской области Сергею Егорову. Он зачитал участникам конференции приветствие тульского губернатора Алексея Дюмина.

«Сегодня Тульская область перенимает эстафету у Калуги и на следующие два года становится куратором федерального проекта. Это большая честь для нас. У тульской земли богатая история, тесно связанная с правлением династии Романовых. Именно император Петр I заложил славные традиции оружейного дела в Туле, которые мы храним и сегодня. Уверен, что проект «Императорский маршрут» будет способствовать возрождению историко-культурных основ России, популяризации ее достижений в период правления династии Романовых. Мы приложим все силы, чтобы этот проект стабильно развивался», — говорится в приветствии Алексея Дюмина.

Также глава Тульской области передал председателю наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анне Громовой благодарность за большой вклад в развитие проекта.

«У Тульской области огромный историко-культурный потенциал, связанный с 300-летней историей Императорской России. В свою очередь участие в «Императорском маршруте» откроет перед туляками большие возможности в создании новых объектов показа, привлечении инвесторов к возрождению своей истории и культуры, запуске новых туристических маршрутов. Очень важно, что губернатор Алексей Дюмин лично курирует работу по реализации проекта в регионе. У нас большие совместные планы на ближайшие годы. Уверены, что общими усилиями они воплотятся в жизнь», — отметила Анна Громова.

В ходе конференции заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова рассказала о подготовке плана реализации проекта в регионе — предполагается проведение фестивалей, концертов, спектаклей, лекций и семинаров, реализация инфраструктурных и цифровых продукто. Основными направлениями работы названы: «тульские оружейники, мужество, воинские победы, честь русского офицера»; «дворянский быт и русская охота»; «благотворительность, милосердие».

Соглашение о вхождении Тульской области в национальный туристический проект «Императорский маршрут» было подписано 29 июня 2021 года губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и председателем наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анной Громовой. В рамках соглашения федеральные и региональные туроператоры начнут формировать новые современные турпродукты, в том числе ориентированные на молодежь. Так, именно в Тульской области богатое культурное и историческое наследие гармонично сочетается с новыми креативными пространствами и современной инфраструктурой, что даёт возможность открыть для себя историю и культуру России.