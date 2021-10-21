Тульская область стала главным куратором проекта «Императорский маршрут»
Тула, 21 октября, 2021, 21:19 — ИА Регнум. Тульская область стала главным куратором национального туристического проекта «Императорский маршрут». Соответствующий символ был передан региону на конференции в Калуге 21 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.
Символ главного куратора проекта был передан губернатором Калужской области Владиславом Шапшой заместителю губернатора Тульской области Сергею Егорову. Он зачитал участникам конференции приветствие тульского губернатора Алексея Дюмина.
Также глава Тульской области передал председателю наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анне Громовой благодарность за большой вклад в развитие проекта.
В ходе конференции заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова рассказала о подготовке плана реализации проекта в регионе — предполагается проведение фестивалей, концертов, спектаклей, лекций и семинаров, реализация инфраструктурных и цифровых продукто. Основными направлениями работы названы: «тульские оружейники, мужество, воинские победы, честь русского офицера»; «дворянский быт и русская охота»; «благотворительность, милосердие».
Соглашение о вхождении Тульской области в национальный туристический проект «Императорский маршрут» было подписано 29 июня 2021 года губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и председателем наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анной Громовой. В рамках соглашения федеральные и региональные туроператоры начнут формировать новые современные турпродукты, в том числе ориентированные на молодежь. Так, именно в Тульской области богатое культурное и историческое наследие гармонично сочетается с новыми креативными пространствами и современной инфраструктурой, что даёт возможность открыть для себя историю и культуру России.