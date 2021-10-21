Сочи, Краснодарский край, , 21:18 — REGNUM Революции вызваны кризисом, но решить его не способны. Об этом 21 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин Цитата из к/ф «Путин». реж Оливер Стоун. 2017. США

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По мнению российского лидера, революция лишь усугубляет имеющиеся в стране проблемы. В доказательство своих слов он привел события, которые произошли в Российской империи в 1917 году и в СССР в 1991 году.

«Ломать — не строить. И мы в России хорошо об этом знаем — 100 с лишним лет назад Россия объективно переживала серьезные проблемы, но не больше, чем другие страны, а может быть и в меньшем масштабе и могла бы постепенно их решить. Но революционные потрясения привели к срыву, распаду великой страны. История повторилась 30 лет назад, когда потенциально мощная держава вовремя не вступила на путь гибких, но продуманных преобразований и в результате пала жертвой догматиков разного толка и реакционеров и так называемых прогрессистов — все постарались, с обеих сторон. Революция — не выход из кризиса, а усугубления кризиса», — сказал Путин.

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