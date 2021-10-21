Тбилиси, , 21:15 — REGNUM «Какие-то плохие процессы развиваются… Точной информации у меня нет, чтобы установить взаимосвязь между явлениями, но логическую взаимную обусловленность чувствую… Ничего случайного!.. Максимум через 2−3 дня будет больше ясности», — пост такого содержания опубликовал на своей странице в соцсети Facebook грузинский аналитик Демур Гиорхелидзе, чем в определенной мере заинтриговал читающих его страницу пользователей. Многие восприняли этот пост как предсказание грядущей войны, одним из главных участников увидели Россию.

Протест в Грузии Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я прочитала и интересно, в какой стране может начаться война между Турцией и Россией? Наверное, опять уничтожат Сирию», — предположила К.Г.

«Не война ли между Турцией и Россией?» — так же тревожно поинтересовалась Л.Г.

«Пока ничего, а что будет, сказать не могу», — ответил им автор поста.

«То, что Грузия разрывается на всех направлениях, это я знаю, но что будет с нами и где выход, когда грузины заняты нападением друг на друга и обороной…», — с сожалением констатировала Н.Н.

«К очень опасной фазе приблизилась ситуация в регионе… Нужно быть осторожными и найти правильную политику», — согласился К.Д.

«В Европе, России, Азии, вокруг нас что творится. Бундесвер устраивает военные шествия перед Рейхстагом и так далее всюду», — добавил автор поста.

«Россия перебросила крупные силы на юг. Северный Кавказ, Абхазия, Самачабло (Южная Осетия), акватории Черного и Каспийского морей. Готовится к учениям», — поделился своими знаниями Н.К.

Были высказаны и предположения о грядущей третьей мировой войне.

«Думаю, передел мира готовится. Это видно и невооруженным глазом. Так называемая Новая Ялта… А у нас… Ой как далеки… Или хотят быть подальше… Неукоснительно выполняют домашнее задание. С политической точки зрения здесь даже не провинция и не периферия…» — сокрушенно написал Д.Ц.

«В нашем соседстве интересы Ирана-России-Армении сталкиваются с интересами Турции-Азербайджана и отдельно с национальными интересами США. И Европа разделилась, исходя из интересов стран, и Евросоюз уже на грани распада. В мире произошло резкое противостояние США и Китая», — нарисовал предапокалиптическую картину пользователь Л.Ч.

А пользователь М.Д. несколько раскрыл объяснения предыдущих собеседников.

«Никакого обмана, только ловкость рук. Россия пытается наладить отношения с талибами (запрещенной в Российской Федерации, но дружественной для министра Лаврова т. организацией, пояснил автор комментария), так чтобы получить гарантию безопасности среднеазиатских стран… Оставленное дядей Сэмом вооружение «для защиты детей» (оставленное американцами в Афганистане оружие) ни у кого не вызовет желания военного вояжа в ослабленный Афганистан. После карабахской войны на Южном Кавказе балансирует альянс Баку-Анкара. Азербайджан пытается пробить коридор к Начихевани. Это будет для России началом перевода в статус только наблюдателя, с чем она вряд ли смирится. Если с Ирана снимут санкции, следует ожидать его активизации, и уже Иран будет противостоять доминанте региона, то есть Турции. Можно продолжить, но не считаю нужным», — поделился своими оценками происходящего М.Д.

«Все контакты между Россией и НАТО разорваны официально. Это совсем не хорошо! Очень плохо!» — добавил автор поста.

«В двери постучала третья мировая война, одна маленькая провокация, и наша планета будет объята огнем», — заключил беседу пользователь Д.Л.