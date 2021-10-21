Неаполь, Италия, 21 октября, 2021, 21:11 — ИА Регнум. 21 октября «Наполи» сыграет с польской «Легией». Матч третьего тура Лиги Европы пройдет в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Liondartois Виктор Осимхен

Лучший бомбардир текущего сезона в составе «Наполи» Виктор Осимхен начнет матч со скамьи запасных. В девяти матчах на счету форварда сборной Нигерии восемь забитых мячей.

Стартовые составы команд:

«Наполи»: Мерет, Жезус, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Демме, Эльмас, Замбо-Ангисса, Лосано, Инсинье, Мертенс.

«Легия»: Мишта, Виетска, Навроцки, Енджейчик, Йоханссон, Мартинш, Лопеш, Младенович, Жозуэ, Лукиньяс, Мучи.

После двух первых туров «Наполи» с одним очком занимает последнее место в таблице группы C. «Легия», обыграв «Спартак» и «Лестер» и набрав шесть очков, идет на первой строчке.