Пекин, , 21:11 — REGNUM В процессе восстановления экономики Китая и окружающих стран, в том числе расположенных на маршруте «Пояса и пути», отмечены противоречивые тенденции. Об этом 21 октября сообщает Синьхуа, комментируя динамику объема прямых инвестиций Китая в зарубежные проекты в сфере, не связанной с финансовым обеспечением.

Сообщается, что за первые три квартала текущего, 2021 года совокупный объем внешних нефинансовых инвестиций КНР за рубежом снизился в годовом выражении на 5,2%. Об этом, в частности, свидетельствуют данные, опубликованные Министерством коммерции КНР. Согласно отчета, в январе-сентябре общая сумма таких китайских инвестиций составила примерно 522,8 млрд юаней или около 80,8 млрд долларов.