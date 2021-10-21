Курск, 21 октября, 2021, 21:07 — ИА Регнум. В Курской области суд рассмотрит уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины, который совращал 12-летнюю школьницу в соцсетях. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Дмитриевского районного суда.

Martinsson Serg Соцсеть

В октябре 2019 года мужчина зарегистрировался в соцсети «Вконтакте» под вымышленным женским именем и начал переписываться с 12-летней девочкой. Он обсуждал с ней темы сексуальных отношений и убедил прислать ему фото в обнажённом виде, а также сам ей присылал найденные в интернете фотографии порнографического характера, в том числе с участием несовершеннолетних.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», «Распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних с использованием сети «Интернет», «Приобретение и хранение в целях распространения и распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием сети «Интернет».

При этом обвиняемый уже отбывает наказание за аналогичные преступления. На время расследования была избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. Первое закрытое судебное заседание по делу состоится 27 октября.