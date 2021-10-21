Анкара, , 21:06 — REGNUM Спецслужбы Турции выявили и задержали не менее 15 агентов израильской разведки, сообщает 21 октября ИА Красная Весна со ссылкой на турецкие СМИ.

Шпион

По утверждению турецких изданий, в стране арестовано около 15 израильских агентов арабского происхождения.

Задержанные якобы собирали информацию о студентах турецких вузов, которые в будущем собираются работать в оборонной сфере, передавая информацию о них Израилю.

Уточняется, что операция по их выявлению велась в течение года и в ней было участвовало около 200 сотрудников турецкой контрразведки.

В итоге были вскрыты три шпионских ячейки, каждая из которых состояла не менее чем из трех человек.

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