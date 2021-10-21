Эйндховен, Нидерланды, 21 октября, 2021, 21:06 — ИА Регнум. 21 октября в Эйндховене (Нидерланды) на стадионе «Филипс» ПСВ примет «Монако». Матч пройдет в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. За час до стартового свистка команды назвали стартовые составы.

Футбольный клуб «Монако»

ПСВ: Йоэл Дроммел, Армандо Обиспо, Андре Рамальо, Филипп Мвене, Филипп Макс, Марко ван Гинкел, Оливье Боскальи, Марио Гетце, Карлос Винисиус, Коди Гакпо, Нони Мадуэке.

Главный тренер: Рогер Шмидт.

«Монако»: Александр Нюбель, Гильермо Марипан, Бенуа Бадиашиле, Аксель Дисаси, Жеан Лукас, Рубен Агилар, Кайе Энрике, Орельен Тчуамени, Юссуф Фофана, Майрон Боаду, Кевин Фолланд.

Главный тренер: Нико Ковач.

Ранее сообщалось, что 25-летний атакующий полузащитник сборной России по футболу Александр Головин пропустит этот матч, так как не успел восстановиться от повреждения, полученного 3 октября во встрече с «Бордо».

На данный момент ПСВ с четырьмя очками идет на первой позиции в турнирной таблице группы B. «Монако» с тем же количеством очков расположилось одной строчкой ниже из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.