Владимир, 21 октября, 2021, 21:05 — ИА Регнум. Во Владимирской области может быть приостановлено оказание плановой медицинской помощи. Как сообщает ИА REGNUM, об этом на брифинге 21 октября заявила начальник отдела организации медицинской помощи регионального департамента здравоохранения Светлана Григорян.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В регионе 21 октября был побит очередной рекорд по суточному приросту заболевших новой коронавирусной инфекцией — этот показатель составил 299 новых случаев.

«Возможности системы здравоохранения небезграничны, и, если негативная тенденция по распространению новой коронавирусной инфекции сохранится, оказание медицинской помощи в плановой форме может быть приостановлено», — подчеркнула Светлана Григорян.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в регионе остаются свободными менее 10% ковидных коек.