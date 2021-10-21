Лос-Анджелес, США, 21 октября, 2021, 21:04 — ИА Регнум. Студия Respawn Entertainment опубликовала трейлер нового сезона онлайн-игры Apex Legends. Видео было выложено 21 октября на YouTube-канале проекта.

Постер компьютерной игры Apex Legends

Поклонники игры могут видеть, как персонажи отправляются на пляж. В трейлере, в частности, присутствует сцена с Фьюзом, представляющая собой пародию на известную сцену из фильма «Казино «Рояль», в которой Дэниэл Крейг в образе Джеймса Бонда выходит из воды на берег. Геймерам также показали Бангалор, Миража, Гибралтара, Патфайндера и нового героя — девушку-андроида Эш.

Напомним, новый сезон игры получил название «Побег», с его началом в Apex Legends кроме Эш появятся пистолет-пулемёт C.A.R. и некое событие на карте. Старт новых внутриигровых событий состоится 2 ноября 2021 года.