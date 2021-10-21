Москва, 21 октября, 2021, 21:01 — ИА Регнум. 21 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» в матче третьего тура группы E Лиги Европы УЕФА 2021/22 сыграет с турецким «Галатасараем». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Logo-football.ru ФК «Локомотив»

Также стоит отметить, что этот матч станет первым в рамках еврокубков для нового главного тренера «железнодорожников» Маркуса Гисдоля.

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Гильерме, Тин Едвай, Пабло Насименто, Наир Тикнизян, Мацей Рыбус, Алексис Бека Бека, Дмитрий Баринов, Константин Марадишвили, Гирано Керк, Рифат Жемалетдинов, Федор Смолов.

«Галатасарай»: Фернандо Муслера, Деандре Йедлин, Патрик ван Анхольт, Виктор Нельссон, Маркао, Тайлан Анталялы, Райан Бабел, Беркан Кутлу, Александу Чикылдэу, Барис Алпер Йылмаз, Мустафа Мохамед.