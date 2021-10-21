Пекин, , 20:57 — REGNUM Китайские СМИ широко обсуждают итоги третьего заседания московского формата по Афганистану с участием представителей России, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также делегации правящего в Афганистане движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 21 октября сообщает Синьхуа, подчеркивая важность формирования инклюзивного афганского правительства.

Ссылаясь на сообщение российского МИД, официальное китайское агентство указало на обеспокоенность международного сообщества активизацией в Афганистане террористических организаций. Непростая гуманитарная обстановка в стране требует координации международных усилий.

Стороны поддержали суверенитет, независимость и территориальную целостность Афганистана и подтвердили курс на его становление в качестве мирного, экономически развивающегося государства, свободного от экстремизма и преступности. Участники заседания призвали новые власти Афганистана к осуществлению мирной политики, не допускающей возникновения угроз соседям и миру в регионе.