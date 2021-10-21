Бразилиа, , 20:55 — REGNUM Размер субсидии для малоимущих граждан Бразилии будет увеличен почти на 20%, сообщает 21 октября ИА Красная Весна со ссылкой на информагентство Telam.

Бразилия Americantravel.ru

Согласно решения, принятого правительством страны 20 октября, также будет расширен круг лиц, имеющих право на такие субсидии.

Если ранее ее получали 14,7 млн бразильских семей, то теперь это количество увеличилось до 16,9 млн.

Размер пособия, составлявший 190 бразильских реалов ($34) в месяц, будет увеличен до 228 реалов ($41).

Напомним, правительство Болсонару во время пандемии коронавируса и карантина в регионах страны, который приводит к массовой потере доходов бразильцев, многие из которых работают неофициально, начало прямые выплаты денежных пособий семьям.

Читайте ранее в этом сюжете: Снижение бедности в России — рано кричать «Ура!»