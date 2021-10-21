Манчестер, Великобритания, 21 октября, 2021, 20:54 — ИА Регнум. Вчера, 20 октября, «Манчестер Юнайтед» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 одержал волевую победу над «Аталантой» со счетом 3:2. На 81-й минуте 36-летний форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил победный мяч после передачи Люка Шоу. Таким образом «Аталанта» стала 38-й командой, в ворота которой забивал португальский нападающий, что является рекордом.

Андрей Пронин ИА REGNUM Криштиану Роналду

У ближайшего преследователя Лионеля Месси на счету 37 команд.

В текущем сезоне Криштиану Роналду принял участие в восьми матчах за «манкунианцев» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» 31 августа 2021 года, перейдя из туринского «Ювентуса». Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.