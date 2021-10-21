Ньюкасл, Великобритания, 21 октября, 2021, 20:49 — ИА Регнум. 21 октября издание Sky Sports сообщило, что бывший главный тренер донецкого «Шахтера» и «Ромы» Паулу Фонсека может занять соответствующую должность в «Ньюкасле».

Football.ua Паулу Фонсека

Вчера, 20 октября, журналист Фабрицио Романо сообщил, что Жозе Моуриньо отказался уходить из «Ромы» в «Ньюкасл».

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «сорок» Стив Брюс был отправлен в отставку после смены руководства клуба.

На данный момент «Ньюкасл» с тремя очками после восьми стартовых туров идет на предпоследнем девятнадцатом месте в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.