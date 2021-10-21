Вашингтон, 21 октября, 2021, 20:59 — ИА Регнум. Актриса Руби Роуз высказалась относительно своего ухода из сериала «Бэтвумен», в котором исполнила главную роль. Об этом 21 октября пишет издание «Игромания».

Eva Rinaldi Руби Роуз

По словам актрисы, глава Warner Bros. Television Group Питер Рот угрожал ей и шантажировал. Он якобы заявлял, что если Роуз не вернётся на съёмки через десять дней после получения травмы, то всех причастных к производству сериала уволят и виноватой будет она.

Также Руби Роуз рассказала, что на съёмочной площадке не соблюдалась техника безопасности — актёры и каскадёры получали травмы, в том числе ожоги третьей степени. «Я не вернусь ни за какие деньги, даже если мне приставят пистолет к голове», — заявила актриса.

ИА REGNUM напоминает, что Руби Роуз покинула проект «Бэтвумен» в мае 2020 года после съёмок первого сезона. Тогда она объяснила свой уход травмой и большим количеством времени, которое она проводила на площадке.