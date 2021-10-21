Екатеринбург, 21 октября, 2021, 20:45 — ИА Регнум. В Свердловской области троим неработающим гражданам предъявлено обвинение в сбыте опасной спиртосодержащей продукции, повлекшей гибель 24-х местных жителей. Об этом сообщил журналистам старший помощник главы свердловского управления СКР Александр Шульга.

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Среди них лица 1967-го, 1978-го и 1982-го года рождения. Следователи считают, что люди погибли из-за неосторожности этих граждан. Теперь им грозит до десяти лет колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, отравление произошло в первой половине октября. 21 октября суд отправил троих фигурантов в СИЗО.