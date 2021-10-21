Редмонд, США, 21 октября, 2021, 20:43 — ИА Регнум. Студия 343 Industries выложила в сеть видео с обзором ПК-версии игры Halo Infinite. Ролик был опубликован 21 октября на YouTube-канале франшизы.

343 Industries Halo Infinite

В видео разработчики подробно рассказали о том, какие функции будет иметь ПК-версия игры и как геймерам настроить графику, чтобы получить на своих компьютерах приемлемую производительность.

Один из главных моментов ролика — рассказ о том, что ПК можно будет использовать для организации многопользовательской игры в локальной сети. Поскольку Halo Infinite будет поддерживать кроссплатформенную игру, то в этих матчах также смогут участвовать и владельцы консолей Xbox One и Xbox Series X/S.

Напомним, релиз Halo Infinite состоится 8 декабря 2021 года. Открытое бета-тестирование игры прошло с 1 по 4 октября 2021-го. Ранее ИА REGNUM сообщило, что геймдизайнер Маркус Лехто, являющийся одним из создателей франшизы Halo, возглавил новую студию компании Electronic Arts.