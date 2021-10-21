Кострома, 21 октября, 2021, 21:00 — ИА Регнум. С 30 октября в Костромской области вступают в силу новые ограничения, касающиеся сферы туризма. Об этом сообщает администрация региона.

Отель в Костроме

Заселять в гостиницы и отели с этой даты будут только вакцинированных, переболевших или не инфицированных людей. Гостям необходимо предъявить сертификат о профилактических прививках, QR-код, подтверждающий наличие прививки или перенесенную болезнь. Также сотрудники гостеприимной сферы потребуют документы, удостоверяющие личность. Они нужны, чтобы установить принадлежность предъявленных свидетельств. Иностранные граждане, не имеющие этих документов, могут показать отрицательный тест ПЦР.

Кроме этого с туристами проведут профилактическую работу. С 28 октября на въезде в Кострому со стороны Ярославля и на подъезде к Волгореченску начнут работать контрольные пункты. Рядом с ними будут дежурить сотрудники МВД и Росгвардии. Они расскажут приезжающим о действующих в регионе эпидемиологических ограничениях и штрафах за их несоблюдение. Инструктировать гостей также будут на всех объектах транспортной инфраструктуры области — железнодорожных и автобусных вокзалах.