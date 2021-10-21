Ростов-на-Дону, 16 июня, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Трое из шести обвиняемых, содержавшихся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватившие в заложников двух сотрудников ведомства, в 2023 году собирались взорвать здание Верховного суда Карачаево-Черкесии. Об этом 16 июня сообщил Telegram-канал «112».

Захватчики заложников в ростовском СИЗО

«Трое из террористов, захвативших заложников в ростовском СИЗО, планировали взорвать здание Верховного суда КЧР», — говорится в сообщении.

Уточнятся, что преступники тогда уже подготовились к совершению теракту, однако сотрудники ФСБ задержали всех трёх членов запрещённой террористической организации, после чего доставили их в СИЗО, в котором они и содержались до сегодняшнего дня.

В скором времени преступников должны были отправить по этапу.

Как передавало ИА Регнум, утром 16 июня пресс-служба ФСИН сообщила о захвате в заложники двух сотрудников обвиняемыми из одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области. На место происшествия прибыл начальник ГУ ФСИН по области и сотрудники взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры.

Затем к СИЗО в Ростовской области прибыли сотрудники ОМОНа. Около СИЗО также дежурят скорая помощь и спасатели. В ходе переговоров террористы назвали себя сторонниками ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России). Они потребовали, чтобы им предоставили транспорт.

Позднее пресс-служба ФСИН сообщила, что на место захвата заложников в Ростовскую область выехала группа сотрудников центрального аппарата ведомства. Движение транспорта на улицах в центре Ростова-на-Дону, прилегающих к СИЗО, ограничили.