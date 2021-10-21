Москва, 21 октября, 2021, 20:59 — ИА Регнум. Мишель Серова, дочь певца Александра Серова, скоро станет матерью. Об этом 21 октября пишет издание StarHit.

ASchekinov Alexey Victorovich Александр Серов

Как отмечает издание, артист станет дедом во второй раз — у него уже есть внучка, которая родилась в 2020 году. Пол и имя будущего ребёнка Мишель Серова не раскрыла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 августа 2021 года Александр Серов был госпитализирован. У артиста развилась дыхательная недостаточность из-за заболевания коронавирусом.