Кито, , 20:35 — REGNUM Президент Эквадора Гильермо Лассо отказался от дачи показаний по вопросу причастности к офшорному скандалу в рамках «Досье Пандоры», сообщает 21 октября ИА Красная Весна со ссылкой на Digital Journal.

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Лассо был приглашен в парламентский комитет, созданный конгрессом, большинство в котором принадлежит оппозиции.

Комитет создан для расследования деятельности президента Лассо в «налоговых гаванях».

Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал массив документов, разоблачающих офшорные денежные махинации множества мировых знаменитостей и политиков, в том числе и президента Эквадора Гильермо Лассо.

Согласно этих документов, Лассо имел 14 офшорных компаний в Панаме, закрыв их после введения запрета кандидатам в президенты владеть фирмами в налоговых заповедниках.

Большинство законодателей Эквадора проголосовали за расследование, которое должно «прояснить», нарушил ли Лассо закон Эквадора или совершил только «этическое» преступление.

Лассо выступил с заявлением, в котором говорилось, что он не пойдет в парламент, но может поговорить с законодателями в резиденции правительства после того, как будут даны все показания.

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