21 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили уход делегаций Польши и стран Прибалтики из зала заседания Европейской конференции председателей парламентов во время выступления российского представителя.

Светлана Рыбина, , 22:12 — REGNUM Заявление председателя Совета Федерации Российской Федерации Валентины Матвиенко о том, что уход делегаций Польши и стран Прибалтики из зала заседания Европейской конференции председателей парламентов является показателем отсутствия у них политической культуры, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 21 октября в социальной сети Facebook.

Цитата из т/ф «Собачье сердце». Реж. Владимир Бортко. 1988. СССР

«Удивляюсь, что кто-то это заметил. Я помню, как в Австралии нашего президента игнорировали. Ну и кому что доказали?» — задаётся вопросом Светлана К.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные демонстративные действия не оказывают ни на кого никакого впечатления, потому что значимость Польши и Прибалтики в мировой геополитике незначительна по сравнению с Россией.

«Классика жизни, пацаны хотели на себя внимание обратить, в итоге про них никто даже не вспомнил. Хорошо хоть новость об этом написали, а то бы никто и не узнал», — отмечает Macarena B.

Слон и моська

Некоторые комментаторы отмечают, что такое поведение Польши и Прибалтики не взывает никакого уважения, потому что российская делегация не позволила себе ни одного хамского жеста в отношении этих стран, хотя очень, наверное, хотелось.

«Я думаю, что РФ не очень нуждается в их присутствии. Не мешало бы и дорожку за ними пропылесосить. Польша с Прибалтикой — ну прямо как дети малые», — пишет Зарина Т.

Часть людей считает, что иностранные делегации показали отсутствие у себя профессионализма.

«Что ещё раз показывает, что члены этих делегаций в качестве дипломатов не состоялись», — считает Marina L.

Ряд пользователей указывает на то, что следовало бы перестать высокостатусным представителям нашей страны выступать на подобных конференциях — дороже выходит.

«Да, неприятный случай, но не смертельный, всё пройдёт и перемелется. Однако всё равно это не очень приятно. Лучше не участвовать в таких сессиях, чтобы не было неприятного осадка», — поделился своим мнением Berkinbay B.

Отдельные комментаторы отмечают, что обращать внимания на поведение Польши и Прибалтики не стоит, потому что таким образом они показывают свою слабость.

«На шакалов не стоит обращать внимания, они слушают команды своего заокеанского хозяина, у них нет своего мнения, а об уважении они вообще ничего не слышали. Так что пускай гуляют, мы будем говорить», — указывает Sergei V.

«Эти страны ничего не решают в Европе, а России показали лишь свою невоспитанность. Они не понимают, что они моськи, не только в Евросоюзе, но и для России», — пишет Катерина К.

Валентина Матвиенко Council.gov.ru

Нашлись и те, кто убеждены, что данный демарш стал попыткой помешать российской стороне говорить правду.

«Это просто русофобы! А нормальный цивилизованный мир и русофобский — это, как говорят в Одессе, в которой нацисты сожгли людей, две большие разницы. А ещё эти русофобы, как и прочие гопники, последние трусы! Поэтому и побежали из зала, что бояться услышать в свой адрес неприятную правду», — написал Джон М.

Напомним, 21 октября РИА Новости опубликовало информацию, согласно которой председатель Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко заявила, что уход делегаций Польши и стран Прибалтики из зала заседания Европейской конференции председателей парламентов является показателем отсутствия у них политической культуры.