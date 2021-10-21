Казань, 21 октября, 2021, 20:26 — ИА Регнум. В Татарии в 2021 году выявлен 41 факт подделки сертификатов о вакцинации, QR-кодов и справок, которые предоставляют право отказаться от прививок. По данным фактам возбуждено 38 уголовных дел, сообщает пресс-служба управления МВД по республике.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Масочный режим

По ч.1 ст. 20.6.1 КоАП («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения») в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составлен 2321 протокол об административном нарушении, по ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ за повторное нарушение — 127 протоколов.

Только в период с 8 по 14 октября по данной статье выявлено 23 нарушения, 16 допущены должностными лицами, семь — индивидуальными предпринимателями.

Также выявлено 11 нарушений в связи с неисполнением обязанностей по проверке QR-кодов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии не планируют вводить дополнительные нерабочие дни с 23 октября текущего года. При этом в случае необходимости нерабочие дни, которые были объявлены президентом России Владимиром Путиным — с 30 октября по 7 ноября — в республике могут продлить. В период с 30 октября по 7 ноября в республике продолжат работу предприятия и организации непрерывного цикла; предприятия и организации, обеспечивающие жизнедеятельность; органы государственной и муниципальной власти; МФЦ и образовательные организации.