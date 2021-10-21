Москва, 21 октября, 2021, 20:58 — ИА Регнум. Анимационный фильм «Щенячий патруль: Улётная помощь» поменял дату выхода. Об этом 21 октября пишет издание «Канобу».

Кадр из мультфильма «Щенячий патруль» Щенячий патруль

По данным СМИ, причиной переноса премьеры мультфильма стали ограничения на посещение массовых мероприятий в Москве и других регионах в связи с ростом количества заболевших коронавирусом. «Щенячий патруль: Улётная помощь» выйдет на экраны 2 декабря 2021 года.

Добавим, что премьера анимационного фильма «Щенячий патруль: Улётная помощь» уже состоялась в других странах. В 2020 году он вышел в США, Австралии, Канаде и Ирландии.