Париж, 21 октября, 2021, 20:26 — ИА Регнум. Издательская компания Focus Entertainment купила студию Douze Dixiemes. Об этом 21 октября сообщает портал Gematsu.

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«Focus Home Interactive объявляет сегодня о приобретении Douze Dixiemes, студии — партнера Focus, состоящей из увлеченных творцов как из индустрии анимации, так и из индустрии видеоигр», — сообщил издатель в пресс-релизе. Он также отметил, что с нетерпением ждёт момента, когда компании приступят к новому совместному проекту.

Для справки: французская студия Douze Dixiemes является разработчиком игры Shady Part of Me. Это однопользовательская игра-платформер (в таких играх персонажу для завершения уровня необходимо передвигаться по платформам) в жанре головоломки, релиз которой состоялся 10 декабря 2020 года.