Екатеринбург, 21 октября, 2021, 20:25 — ИА Регнум. В Свердловской области от отравления нелегальным алкоголем погибли уже 24 человека. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

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Ранее официально речь шла о 18 погибших. Из них 16 граждан проживали в Екатеринбурге.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отмечает, что сотрудники полиции продолжают устанавливать точное количество пострадавших от употребления некачественной спиртосодержащей жидкости. Уже опрошены более 50 свидетелей и потерпевших.

Как сообщало ИА REGNUM, люди покупали алкоголь с метиловым спиртом на Ботаническом рынке в Екатеринбурге. Трое торговцев этим товаром уже арестованы.