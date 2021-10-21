Париж, 21 октября, 2021, 20:20 — ИА Регнум. 22-летний форвард «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе может перейти в каталонскую «Барселону» ближайшим летом. Об этом 21 октября сообщила испанская газета AS.

Instagram.com k.mbappe Килиан Мбаппе

Также сообщается, что руководство «Барселоны» готово предложить Мбаппе бонус в размере 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе принял окончательное решение не продлевать контракт с «Пари Сен-Жермен», чтобы следующим летом перейти в мадридский «Реал» на правах свободного агента.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в тринадцати матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами.