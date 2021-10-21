Варшава, 21 октября, 2021, 20:20 — ИА Регнум. Большие проблемы ожидают польских сельхозпроизводителей в текущем агросезоне из-за утраты Польшей самого крупного рынка для продажи своих яблок, сообщает 21 октября со ссылкой на пресс-службу информационно-аналитической платформы EastFruit.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина. Польша

В результате политических игр и ухудшения отношений с соседней Белоруссией Польша теряет важнейший рынок сбыта своих фруктов, в первую очередь яблок. Отмечено, что в 2020 году Белоруссия купила 121 тыс. тонн яблок, выращенных в Польше.

В то же время Германия купила у Польши 76 тыс. тонн яблок, а Египет — 75 тыс. тонн. Аналитики отмечают, что Германия и Египет никак не смогут компенсировать потерю основного рынка сбыта в Белоруссии.

Напомним, в августе 2014 года Россия ввела эмбарго на импорт яблок из Польши в ответ на санкции Евросоюза.