Женева, Швейцария, 21 октября, 2021, 20:19 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 438 684 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 7189 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 21 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Уточняется, что за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 241 886 635 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 4 919 755 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 457 013 выявленных инфицированных и 8903 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.