Москва, 21 октября, 2021, 20:17 — ИА Регнум. В Москве завершено строительство и сдано в эксплуатацию новое здание 6-этажного общежития квартирного типа для военнослужащих Минобороны России. Об этом сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Здание Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве

В новом общежитии разместится около 100 семей военнослужащих, гражданского персонала Вооруженных Сил РФ сотрудников 27 Научного центра Минобороны России.

Новый военный городок в Москве, в котором расположены Центр безопасности полетов авиации Вооруженных Сил РФ и 27 Научный центр, был построен меньше чем за год. Работы начались в феврале 2021 года.