Екатеринбург, 21 октября, 2021, 20:16 — ИА Регнум. В Свердловской области проводится широкомасштабная профилактическая акция «Алкоголь». Тщательным проверкам подвергаются все рыночные комплексы и иные торговые точки, а также физические и юридические лица, осуществляющие реализацию или хранение спиртосодержащей продукции, сообщил журналистам глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Фото: Валерий Горелых Нелегальный алкоголь

К вечеру 21 октября в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Асбесте и ряде других муниципалитетахоперуполномоченные изъяли более 12,5 тонн алкогольной продукции. Каждый день в таких мероприятиях задействованы больше 1200 сотрудников полиции. И работа ведётся в тесном взаимодействии с СКР и ФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области произошло массовое отравление метиловым спиртом. 21 октября троих подозреваемых в торговле опасной продукцией арестовали.