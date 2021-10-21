Лос-Анджелес, США, 21 октября, 2021, 20:16 — ИА Регнум. Проект фильма «Матрица 5» будет реализован, если этого захочет режиссёр Лана Вачовски, заявила глава WarnerMedia Энн Сарнофф. Об этом 21 сентября сообщает портал Screen Rant.

YouTube: Warner Bros. UK Матрица

«Каждый раз, когда Лана (Вачовски — ИА REGNUM) хочет снять фильм, мы все в деле», — заявила Сарнофф.

Отметим, что руководитель конгломерата сказала это, обсуждая с журналистами модель, в рамках которой премьера четвёртой «Матрицы» состоится одновременно в кинотеатрах и на сайте потокового сервиса HBO Max. Корреспонденты спросили Сарнофф, может ли такой подход как-то повлиять на желание WarnerMedia и дальше работать с франшизой.

Напомним, премьера фильма «Матрица: Воскрешение» состоится в России 16 декабря 2021 года. Ранее некоторые киноэксперты, основываясь на синопсисе картины, предположили, что четвёртая картина франшизы может стать продолжением оригинальной «Матрицы» и проигнорировать события второго и третьего фильма.